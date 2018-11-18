На журналистов NewsOne напали в центре Киева

В центре Киева в воскресенье, 18 ноября, прошла акция радикалов против марша, приуроченного ко Дню памяти трансгендерных людей, которые погибли от насилия. В ходе мероприятия радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne, пришедших осветить мероприятие.

"Активист публично плюнул в лицо нашему корреспонденту", — сообщили в эфире NewsOne.

На акции присутствовали и некоторые депутаты Верховной рады. Корреспонденты вышли в прямой эфир, и к ним подошла, в частности, парламентарий Оксана Коричинская. Она обвинила сотрудников телеканала в осуществлении провокации и принялась их прогонять. По словам одной из журналисток, их "буквально вытолкали с митинга".

Полиция Киева устанавливает все обстоятельства случившегося, поэтому комментариев относительно инцидента не дает, отмечает ТАСС.

За последние месяцы журналисты NewsOne подвергались нападениям не один раз, одна из корреспонденток даже получила телесные повреждения.