Компромисс и болевые точки: в Кремле рассказали о переговорах с Японией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Россия. Путин" на телеканале "Россия" рассказал подробности переговоров России с США и Японией.

По словам Пескова, разногласия РФ и Японии по Курильским островам могут быть урегулированы только на условиях, удовлетворяющих обе стороны.

"Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон", — заявил Песков.

В переговорах российские дипломаты учитывают то обстоятельство, что Япония является союзником США. Россия не верит обещаниям не размещать военные базы на островах, если они будут переданы Японии. У России есть печальный опыт с нарушенным обязательством НАТО не расширяться на восток.

"В ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос. Без этого будет просто невозможно сдвинуться с места", — уверен Песков.

Пресс-секретарь Путина заявил об отсутствии каких-либо прорывов в отношениях с США.

"Наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов", — сказал Песков.

По предварительным планам, Путин и Трамп побеседуют на саммите G20 в Аргентине. Возможные темы для разговора лидеров России и Америки Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс обсудили в Сингапуре.

"Обозначили основные проблемы, основные болевые точки", — пояснил Дмитрий Песков.

Песков напомнил о способности Путина "буквально за несколько секунд исчерпывающе очертить ту или иную проблему".