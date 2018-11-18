Раскрыто содержание последней СМС Евгения Осина

Последние месяцы своей жизни певец Евгений Осин с трудом передвигался даже по своей квартире, расположенной в центре Москвы. Перед смертью он практически не вставал с кровати из-за отнимающихся ног. Но, несмотря на проблемы с алкоголем и болезни Осин до последних дней продолжал писать песни. Даже последнее смс-сообщение артиста было посвящено творчеству. Об этом рассказывает его друг, музыкант и продюсер Андрей Ковалев.

"Из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души", — написал Осин другу.

Ковалев вспоминает последний разговор с Осиным. "Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты!" — обещал Евгений.

Знакомство Евгения Осина с Андреем Ковалевым состоялось во время конкурса "Мисс Саратов", куда оба летели одном самолете. Ковалев вспомнил, как после развода с женой Осин два месяца жил в бане, которую Ковалев предоставил артисту. "Мы сдружились, но я видел, что его все больше и больше затягивает алкоголь". Незадолго до смерти Ковалев пытался помочь ему с лечением. В конце лета 2018 года Осин даже снял клип на новую песню. Ковалев собирался предложить Осину выступить в его продюсерском центре. "Но так и не позвонил Женьке. Буду мучиться теперь", — сожалеет он.

Автор шлягеров 90-х Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Был солистом группы "Браво" после Жанны Агузаровой и до Валерия Сюткина. Затем занялся сольной карьерой. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского. Особенно прославился в 1996 году после участия в предвыборном туре Бориса Ельцина. Президент пустился в пляс под песню "Ялта" в Ростове-на-Дону. Несколько лет назад стало известно, что Осин испытывает проблемы с алкоголем. Он лечился, срывался, опять лечился, в том числе, в Таиланде, в той же клинике, что и телеведущая Дана Борисова, и музыкант Крис Кельми. Об этом рассказывала программа "Прямой эфир", а ведущий телеканала "Россия 1" Андрей Малахов навещал его в клинике.

Осин умер 17 ноября на 55 году жизни. Он скончался у себя в московской квартире от остановки сердца. Тело артиста через несколько часов после смерти нашла его сестра. По предварительной информации, прощание с Осиным пройдет 20 ноября, похоронят Осина на Троекуровском кладбище.