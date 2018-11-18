Переговоры с Токио: две новости от японского премьера

Отдельной темой в Сингапуре стали две важных новости от премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Первая: Япония готова вернуться к переговорам о заключении Мирного договора на основе нашей совместной декларации 1956 года.

Декларация 1956 года определяет, что СССР в рамках урегулирования территориального спора и подписания Мирного договора по итогам Второй мировой войны передает Японии два небольших острова Южно-Курильской гряды — Хабомаи и Шикотан. Тогда наши страны подписали эту декларацию и даже ратифицировали, но американцам этого показалось мало, и они подбили Японию на то, чтобы требовать большего — четыре острова плюс Кунашир и Итуруп.

Процесс заглох. Четырех островов японцы не получили. И двух – тоже. Но всё хотят. Путин с Абэ встречался уже более двадцати раз. И при каждой встрече Абэ настойчиво поднимает этот вопрос, обещая в обмен на острова несметные инвестиции в российский Дальний Восток.

Так или иначе, вторая новость от японского премьера — в том, что на переданных островах Япония обещает не размещать американскую военную базу. Звучит как признание озабоченностей России по поводу того, что США последовательно тыкают свои базы все ближе к нашим границам. Нам еще на Южных Курилах их базы не хватает! Все так. Японский премьер — очень милый человек, но ни он, ни его предшественники до сих пор не могли противостоять воле американцев по расширению своих баз, например, на Окинаве, что прямо близ Токио.

У США и Японии — жесткий договор о военном союзе, а после того как американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомных бомбы в 1945 году, понятно, кто в этом военном союзе главный. И каков тогда вес гарантий нам от Японии, если и сами Соединенные Штаты в лице Трампа сегодня никому никаких гарантий не дают, а все больше рвут соглашения, которые до сих пор обеспечивали мир?

В любом случае Путин и Абэ договорились встретиться скоро в Аргентине. И тогда, быть может, мы узнаем чуть больше. Пока же российский МИД для чистоты отношений заявляет, что позиция России по островам не изменилась.