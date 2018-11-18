Легковое авто врезалось в маршрутку после столкновения с грузовиком в Москве. Видео

Регистратор запечатлел момент аварии с участием трех транспортных средств, произошедшей в воскресенье, 18 ноября, на пересечении Можайского шоссе, Рябиновой и Гвардейской улиц на западе Москвы.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo попытался проехать прямо по ряду, где разрешено только движение налево.

Через несколько мгновений после этого легковушка столкнулась с поворачивавшим самосвалом.

От удара Volkswagen развернуло и отбросило в сторону, и неуправляемая машина врезалась в маршрутку, стоявшую на светофоре.

Как рассказал автор ролика, в результате инцидента пострадала пассажирка Polo.