Единая армия ЕС: Ле Пен считает, что Макрон предает Францию

О том, что планы французского президента Эмманюэля Макрона создать единую европейскую армию, опасны, заявила лидер партии "Национальное движение" Марин Ле Пен.

Политик добавила, что это преступление, командование ядерными силами Франции – залог независимости страны и ее суверенитета. Согласно конституции Франции, президент страны – главнокомандующий ВС и гарант независимости нации, и он не может перекладывать эту ответственность на министра общеевропейской обороны.

Кроме того, Ле Пен сообщила об устаревании формата НАТО и обратила на опасность исламистского фундаментализма для Европы и США, передает ТАСС.

6 ноября Макрон заявил, что Европе следует создать единые вооруженные силы, чтобы защищаться от Китая, России и США.