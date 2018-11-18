КХЛ. "Салават Юлаев" выиграл у "Барыса" в Астане

Программу игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной лиги продолжился а Астане, где местный "Барыс" принимал уфимский "Салават Юлаев". Гости одержали победу с результатом 3:0.

Судьба встречи решилась во втором периоде, в которому гости забросили две шайбы. Сначала Теему Хартикайнен реализовал численное преимущество, а затем Павел Коледов отличился при игре равных составах. В конце третьего периода Артем Сергеев поразил пустые ворота и подвел итог. Победа "Салавата" 3:0.

У "Барыса" осталось 40 очков, и он занимает пятое место в Восточной конференции. "Салават Юлаев" набрал 37 очков и разместился строчкой ниже.