Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 ноября 201816:23

КХЛ. "Салават Юлаев" выиграл у "Барыса" в Астане

hcsalavat.ru

Программу игрового дня в регулярном чемпионате Континентальной лиги продолжился а Астане, где местный "Барыс" принимал уфимский "Салават Юлаев". Гости одержали победу с результатом 3:0.

Судьба встречи решилась во втором периоде, в которому гости забросили две шайбы. Сначала Теему Хартикайнен реализовал численное преимущество, а затем Павел Коледов отличился при игре равных составах. В конце третьего периода Артем Сергеев поразил пустые ворота и подвел итог. Победа "Салавата" 3:0.

У "Барыса" осталось 40 очков, и он занимает пятое место в Восточной конференции. "Салават Юлаев" набрал 37 очков и разместился строчкой ниже.

Сейчас

17:22

МВД сообщило новые подробности о грозненской смертнице

16:52

Грибаускайте не смогла улететь на "Спартане"

16:49

Умер худрук "Субботы" Юрий Смирнов-Несвицкий

16:39

Песков рассказал, чем Путин занимается в самолете

15:26

На журналистов NewsOne напали в центре Киева

14:58

Ей было 25: установлена личность грозненской смертницы

14:39

Сторожевые псы загрызли мужчину под Волгоградом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин и Абэ перешли на "вы"

Путин и Абэ перешли на "вы"

8 минут назад
Раскрыто содержание последней СМС Евгения Осина

Раскрыто содержание последней СМС Евгения Осина

31 минута назад
Ей было 25: установлена личность грозненской смертницы

Ей было 25: установлена личность грозненской смертницы

2 часа назад
Песков рассказал, чем Путин занимается в самолете

Песков рассказал, чем Путин занимается в самолете

39 минут назад
Чемпион мира по РБ застрелил росгвардейца, пытавшегося предотвратить драку

Чемпион мира по РБ застрелил росгвардейца, пытавшегося предотвратить драку

3 часа назад
17-летняя гонщица сломала позвоночник, подлетев на чужом болиде как на трамплине

17-летняя гонщица сломала позвоночник, подлетев на чужом болиде как на трамплине

2 часа назад
Киев подозревают в подготовке диверсии на одном из крупнейших химзаводов Европы

Киев подозревают в подготовке диверсии на одном из крупнейших химзаводов Европы

3 часа назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Саммит АТЭС: вместо итоговой декларации — урезанное заявление

Саммит АТЭС: вместо итоговой декларации — урезанное заявление

4 часа назад
Адвокат Януковича заявил, что он загремел в больницу недели на три

Адвокат Януковича заявил, что он загремел в больницу недели на три

2 часа назад
Победа через боль: россияне стали триумфаторами домашнего этапа Гран-при

Победа через боль: россияне стали триумфаторами домашнего этапа Гран-при

7 часов назад
Бельгия и Нидерланды в обход санкций ввезли в РФ фрукты на 240 миллионов евро

Бельгия и Нидерланды в обход санкций ввезли в РФ фрукты на 240 миллионов евро

12 часов назад
Поддельные кошельки под видом оригинала: как мошенники крадут криптовалюту

Поддельные кошельки под видом оригинала: как мошенники крадут криптовалюту

2 минуты назад
"Зенит" выиграл у "Шальке" в товарищеском матче

"Зенит" выиграл у "Шальке" в товарищеском матче

25 минут назад
Умер худрук "Субботы" Юрий Смирнов-Несвицкий

Умер худрук "Субботы" Юрий Смирнов-Несвицкий

29 минут назад
Медведев прибыл во Вьетнам

Медведев прибыл во Вьетнам

38 минут назад
Единая армия ЕС: Ле Пен считает, что Макрон предает Францию

Единая армия ЕС: Ле Пен считает, что Макрон предает Францию

53 минуты назад
КХЛ. "Сибирь" справилась с московским "Динамо"

КХЛ. "Сибирь" справилась с московским "Динамо"

1 час назад
ТП укрепит энергобезопасность Европы

ТП укрепит энергобезопасность Европы

1 час назад
Компромисс и болевые точки: в Кремле рассказали о переговорах с Японией и США

Компромисс и болевые точки: в Кремле рассказали о переговорах с Японией и США

1 час назад
На журналистов NewsOne напали в центре Киева

На журналистов NewsOne напали в центре Киева

1 час назад
Генерал Бэрронс: российское оружие сделало Запад "ужасающе" уязвимым

Генерал Бэрронс: российское оружие сделало Запад "ужасающе" уязвимым

2 часа назад
Самому молодому политику в американском Конгрессе не на что снять квартиру

Самому молодому политику в американском Конгрессе не на что снять квартиру

2 часа назад
"Даже самые смелые уже переобулись": москвичам посоветовали сменить резину

"Даже самые смелые уже переобулись": москвичам посоветовали сменить резину

2 часа назад
Сторожевые псы загрызли мужчину под Волгоградом

Сторожевые псы загрызли мужчину под Волгоградом

2 часа назад
Московские зрители подарили японскому фигуристу Ханю 30 мешков Винни-Пухов

Московские зрители подарили японскому фигуристу Ханю 30 мешков Винни-Пухов

3 часа назад
Вотум недоверия Мэй провалился

Вотум недоверия Мэй провалился

3 часа назад
Скончался мужчина, избитый дубиной около супермаркета в Калуге. Видео

Скончался мужчина, избитый дубиной около супермаркета в Калуге. Видео

3 часа назад
Петросян на камеру отметил развод со Степаненко

Петросян на камеру отметил развод со Степаненко

3 часа назад
Число раненых при топливных протестах во Франции перевалило за четыре сотни

Число раненых при топливных протестах во Франции перевалило за четыре сотни

3 часа назад
Великие имена для аэропортов: московский шорт-лист

Великие имена для аэропортов: московский шорт-лист

3 часа назад
"Гелендеваген" протаранил несколько машин на железнодорожном переезде в Петербурге. Видео

"Гелендеваген" протаранил несколько машин на железнодорожном переезде в Петербурге. Видео

3 часа назад
Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии

Танк по эскизам Леонардо да Винчи собрали в Белоруссии

4 часа назад
Истребитель, наводчик, разведчик: Су-57 сможет сопровождать до 30 целей

Истребитель, наводчик, разведчик: Су-57 сможет сопровождать до 30 целей

4 часа назад
Латвию, Литву и Эстонию призвали "противостоять угрозам" со стороны России

Латвию, Литву и Эстонию призвали "противостоять угрозам" со стороны России

5 часов назад
Увидеть Париж и умереть: что купить во Франции с бюджетом московской двушки

Увидеть Париж и умереть: что купить во Франции с бюджетом московской двушки

5 часов назад
Невозможность порвать с наркотиками сильно преувеличена

Невозможность порвать с наркотиками сильно преувеличена

5 часов назад
Поклонникам группы "Кино" представят последнюю неизданную песню Цоя

Поклонникам группы "Кино" представят последнюю неизданную песню Цоя

6 часов назад
Украинский генерал не исключает "большой войны" с Россией

Украинский генерал не исключает "большой войны" с Россией

9 часов назад
Бывший канцлер Германии призвал Берлин сотрудничать не с США, а с Китаем

Бывший канцлер Германии призвал Берлин сотрудничать не с США, а с Китаем

10 часов назад
Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

Гардеробная герцогини Меган Маркл. Как соответствовать королевской семье

16.11.2018 16:27
Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

Тренд: худи. Как носить и с чем сочетать

16.11.2018 16:21
Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

Не в службу, а в Tekken: Армия США собирает киберспортивную команду

16.11.2018 11:15
Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

Рассекречен седан Toyota Corolla нового поколения

16.11.2018 10:40
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14
Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

Проект "Галантная Европа" познакомит слушателей с сакбутом

15.11.2018 16:40