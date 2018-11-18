Американские СМИ променяли беспристрастность на радикализм
19 ноября исполнится 80 лет Теду Тернеру. Он известен в мире как выдающийся яхтсмен и меценат, но прежде всего как основатель CNN — первого в мире круглосуточного телеканала новостей.
Сейчас Тернер на покое. Откровенно признается, что страдает от деменции — старческого слабоумия с нарушением памяти — но при этом столь лишен мирского тщеславия и столь мужествен, что недавно смело появился для интервью в студии утреннего воскресного шоу телеканала CBS.
Тед Тернер — это культурное явление своей эпохи. Он столь уважительно относился к людям всего мира, что на заре карьеры в своей телекомпании запретил использовать слова "иностранный" и "иностранец", ибо в них слышится "чужой". Вместо "иностранный" (foreign) нужно было говорить "международный" (international). В редакции это стало привычным правилом. А поскольку в английском foreign означает и "посторонний", то кто-то на автомате мог сказать: "Подождите минуточку, уберу из кадра международный предмет".
Круглосуточный телевизионный канал CNN Тернер задумал 40 лет назад. Тогда им двигала идея объединить мир, сделать его более безопасным и комфортным для всех. Характерен и девиз, под которым было открыто вещание CNN. Перед коллективом Тернер провозгласил его лично: "Ради действия, когда бездействуют другие. Ради добра в мире цинизма".
Отец Тернера Эд покончил с собой — застрелился — в возрасте 53 лет. Но Тед всю жизнь помнил его наказ: "Сын, поставь перед собой такие высокие цели, каких ты не сможешь достичь за всю свою жизнь. Тогда у тебя всегда будет еще что-то недостигнутое. Я совершил ошибку, поставив перед собой слишком низкие цели, сейчас мне трудно придумать какие-либо иные".
"Если сети и местные станции, передававшие новости, следовали принципу "чем кровавее, тем лучше", ставя в центр своих передач убийства, автоаварии, бедствия и прочее, я хотел более серьезной журналистики и освещать более важные проблемы дня. Мне хотелось также подавать новости беспристрастно", — отмечает Тернер.
Было непросто, ведь к началу 80-х холодная война — в самом разгаре, никаких соглашений по ограничению гонки ядерных вооружений. Но цель Тернера — объединить мир. На открытие канала он приглашает сводный оркестр из лучших музыкантов Вооруженных сил США. До торжественной церемонии оставалось время, и Тернер обращается к дирижеру с неожиданной просьбой: сыграть мелодию, которую исполнял оркестр на уходящем под воду "Титанике", — "К тебе устремляюсь, Господи". Под запись.
Это был церковный гимн, написанный в XIX веке американским композитором Мэйсоном. Как человек предусмотрительный Тед Тернер заготовил кассету для последней передачи CNN — на случай, когда холодная война перейдет в горячую фазу. Наверное, эта запись в виде уже оцифрованного файла и сейчас хранится в архивах CNN.
"У меня на глаза навернулись слезы, пока молодые музыканты исполняли эту прекрасную мелодию", — признался Тернер.
Тед Тернер уже очень давно не у руля СNN. Он занимается благотворительностью и разведением бизонов на бескрайних прериях в США. Некоторых животных жарят на решетках 45 ресторанов Тернера под брендом "Ted's Montana Grill".
А американская журналистика с тех пор радикально изменилась. О беспристрастности забыли. О том, чтобы объединить мир, — тоже. Сейчас в ходу оскорбления, когда штатный обозреватель CNN может назвать президента США "расистской свиньей". И это — норма. Сейчас запрос на позицию, и лучше — радикальную. Центристы не в моде.
Америка вообще очень многое переняла от позднего Советского Союза. В каких-то смыслах мы даже обменялись местами. Теперь Россия — за свободный рынок. А Америка — против. Ей больше по душе санкции как инструмент недобросовестной конкуренции. Сейчас Россия — за свободу передвижения людей. А Америка — против, ужесточает визовые барьеры. Таких сравнительных пар много. В Америке даже журналистика уже во многом стала советской, в том смысле, что она всегда партийна, как в СССР. Вот, например, цитата из теоретика советской журналистики, живого классика, профессора МГУ Ясена Засурского. Из учебного пособия 1976 года. "Истинная свобода журналиста связана со служениям идеям рабочего класса, идеям коммунистической партийности. Коммунистическая печать открыто заявляет о своей классовой, партийной позиции, отражает интересы коммунистической партии", — пишет Засурский.
То есть нет журналиста без партийности. Разве не так сейчас в США? И кого там сейчас заботит идея объединения? Там больше увлечены составлением списков врагов. Тед Тернер уж точно мечтал не об этом, хотя кассету с церковным гимном на случай финального выпуска CNN и заготовил.
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