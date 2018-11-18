Оппозиционеры приглашают Америку вмешаться во внутренние дела России

Адвокат Фейгин прилетел в США со списком россиян, которых нужно наказать санкциями. В России это терпят. Что бы с Фейгиным стало в другой стране?

В преддверии Дня благодарения некоторые российские оппозиционеры решили лично отблагодарить американские власти за санкции против России. Приехали в Вашингтон на встречи. Но вместо традиционной индейки предложили сенаторам и сотрудникам Госдепа оценить приготовленный ими список, на кого еще из россиян нужно наложить санкции.

Все ради того, чтобы Россия, по их мнению, стала, наконец, цивилизованной страной. Впрочем, пока сами цивилизаторы не могут даже совладать с собой — бывший адвокат Pussy Riot Марк Фейгин начал выталкивать нашу съемочную группу из лифта.

Неадекватная реакция при виде микрофона с надписью "Россия" — феномен, который из года в год наблюдается у оппозиционеров, приезжающих в Вашингтон.

Мероприятия в Вашингтоне в разное время посещали Касьянов и Каспаров, Пономарев и Гонтмахер. Обычно словоохотливые, перед нашей камерой многие замыкаются в себе и буквально бегут от публичности.

Нынешняя встреча показала, что традиция живет. Но нравы грубеют, а манеры опошливаются.

Свою докладную записку американским властям оппозиционеры назвали громко — "Список Путина". В него внесли все политическое руководство страны и крупных бизнесменов. Но полет мысли Россией не ограничился.

В лист занесли президента Сирии Башара Асада, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. В категории "пособники", которых тоже нужно наказать, у либералов значится известный актер Михаил Пореченков, а такж достояние мировой культуры дирижер Валерий Гергиев. Российские оппозиционеры даже предложили американцам ввести санкции против американцев, причем замахнулись на оскароносного режиссера Оливера Стоуна, а также патриарха американской дипломатии Генри Киссинджера. Его — тоже под каток санкций.

Но Атлантический совет, который возглавляет посол США в России Джон Хантсман, больше интересовало состояние российского политического ландшафта и уровень поддержки президента Путина.

Создать российской власти как можно больше проблем — этой тактики придерживаются оппозиционеры, что полностью совпадает с целями американских властей. И те, и другие даже говорят на одном языке — о российской агрессии в Крыму, на Донбассе, в Сирии, Европе, по всему миру.

Много говорили и о нарушении прав человека в России. "А готовы ли либералы защищать русскоязычное меньшинство и демократические ценности в Прибалтике?" — спросили гостей. Ведь, к примеру, в Латвии, где 36% населения считают русский родным языком, обучение на нем в школах власти свели к минимуму, а в вузах просто запретили. Но оказалось, что приверженцев демократии, прав и свобод человека судьба этих людей не волнует.

"Почему люди, которые живут 27 лет в независимой Латвии и Литве, не удосужились выучить язык этих стран? С моей точки зрения, это — проявление некого неуважения суверенитета балтийских стран. Я как житель балтийской республики считаю, что идея по развитию собственного языка и культуры — это абсолютно правильный тренд и правильное действо", — заявил сооснователь форума "Свободная Россия" Иван Тютрин.

Все правильно делает и Вашингтон, говорили гости. Надо усиливать санкционное давление на Москву, которую обвиняют в разного рода вмешательствах. При этом, предлагая санкционные списки, российские оппозиционеры приглашают Америку вмешаться во внутренние дела России. Ничего не смущает.