"Большая война" с Россией: Украина обслуживает Штаты

Безответственным и возмутительным называют российские парламентарии заявление бывшего замглавы Генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о возможности "большой войны" между Россией и Украиной. В своей статье для портала "Апостроф" Романенко заявил, что именно к этому может привести закрытие Россией Азовского моря для украинских судов. При этом страны Запада, по мнению украинского военного эксперта, воздержатся от военной помощи Киеву, опасаясь развязать Третью мировую войну.

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, заявление Романенко связано с приближением президентских выборов на Украине, сообщает RT. Навязывание Киевом конфронтационной повестки должно настораживать украинский народ, считает российский депутат.

По словам Швыткина, Россия всегда придерживается соблюдения норм международного права при безусловном соблюдении своих национальных интересов, и если украинские власти занимаются морским терроризмом, в Москве, естественно, не будут смотреть на это сквозь пальцы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявление Романенко назвал возмутительным. По его словам, украинские военные, подобные Романенко, "совершенно не задумываются над своими словами". Такими заявлениями, по мнению сенатора, они обслуживают "далеко не народ Украины, а другие страны, и прежде всего США", где очень хотели бы дальнейшей силовой эскалации в отношениях Украины с Россией.

За последнее время украинской стороной были задержаны 15 российских судов, ранее заходивших в порты Крыма. Россия назвала действия украинских властей "морским терроризмом", ответив усилением досмотров силами погранслужбы в своей части Азовского моря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают принятие Россией мер для защиты своих моряков в Азовском море.