Опубликованы кадры смертельного ДТП с участием полицейского в Подмосковье

Камера наблюдения запечатлела момент столкновения автомобилей, закончившегося гибелью пешехода. Инцидент, попавший на видео, произошел в подмосковном Ступине в минувшую пятницу, 16 ноября.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи на пересечении улиц Андропова и Куйбышева, где BMW протаранил Renault Logan.

После аварии BMW вылетел за пределы проезжей части на тротуар и сбил 22-летнюю женщину-пешехода, скончавшуюся от полученных травм.

Как сообщают СМИ, предполагаемым виновником произошедшего является мужчина, находившийся за рулем BMW — инспектор ДПС МВД России по Ленинскому району, управлявший личным транспортным средством в свободное от службы время.

Кроме того, в больнице оказались еще три человека – оба водителя и пассажирка BMW.

Наиболее серьезно пострадал 51-летний мужчина, управлявший Renault. Спасателям пришлось извлекать его из искореженной машины при помощи специальных инструментов.