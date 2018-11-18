Британские военные готовятся к жесткому Brexit

Правительство Великобритании отдало военным приказ подготовить план на случай, если Соединенное королевство покинет Евросоюз без подписанного соглашения. Два десятка специалистов по военному планированию, работающие в штаб-квартире британской армии в городе Андовер, размышляют над развертыванием войск.

Эксперты готовят приказы для ситуации, когда военнослужащим придется помогать полицейским сохранять общественный порядок или доставлять лекарства в лечебные учреждения, пишет РИА Новости. Отдельной проблемой станет транспортный кризис в районе порта Дувр, из которого можно добраться до материка.

Предварительно, военные смогут направить по чрезвычайному плану до десяти тысяч солдат.

Правительство Великобритании на этой неделе утвердило положения договора с ЕС, но два министра ушли в отставку.