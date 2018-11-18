Вместо Трампа президентом теперь зовут Болтона

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон усиливает свое влияние в Белом доме и преследует собственные цели, за что его за глаза стали называть "президент Болтон". Об этом говорится в авторской статье воскресного выпуска газеты The Wall Street Journal.

Источники в Белом доме, опрошенные журналистами, характеризуют деятельность Болтона на его посту в течение семи месяцев как "крайне раздражающую консолидацию властных полномочий". Они справедливо полагают, что должностные обязанности советника состоят в продвижении актуальной повестки дня президента и в эффективной координации межведомственного процесса. "Но не в продвижении собственной повестки", — цитирует газета неназванного "высокопоставленного чиновника".

Отдавая должное уму и таланту Болтона, издание отмечает его осторожное поведение — чтобы Дональд Трамп не почувствовал с его стороны посягательств на первое место в иерархии власти в США.

Болтон грамотно выстроил критику руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен по вопросу аккумуляции мигрантов на границе с Мексикой. Как следствие, активизировались публикации о желании Трампа уволить Келли и Нильсен.

Джон Болтон — помощник президента США по национальной безопасности с апреля 2018 года. До этого занимал должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, был постоянным представителем США при ООН.