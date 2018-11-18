В центре Киева канадскому журналисту изрезали лицо

Канадского журналиста Майкла Колборна избили в Киеве.

Мужчина освещал проведение марша в защиту трансгендеров, и на него напали украинские радикалы.

"Canadian journalist Michael Colborne was also punched in the face by the counterdemonstrators near the metro station, suffering a swollen lip and cuts on his face from his broken glasses."

https://t.co/u120DNtZTR — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Пострадали также две девушки, им в лицо распылили слезоточивый газ. Пострадавших увезла скорая.

Колборну разбили очки, порезали лицо. Он написал в "Твиттере", что дважды подвергался нападениям во время работы, и призвал власти Украины преуменьшать проблему с праворадикалами.

Посол Канады на Украине Роман Ващук также написал твит, в котором призвал полицию вмешаться.

Criminal and hateful actions by far-right radicals deserve an effective and dissuasive policing response. @NPU_GOV_UA have shown they can do it at past LGBT events; they need to reassert commitment to media protection and human rights for all. https://t.co/6b4ATaW4zG — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 18 ноября 2018 г.

18 ноября во время акции против марша трансгендеров в Киеве радикалы напали на журналистов украинского телеканала NewsOne. Всего с начала года на Украине было 71 нападение на журналистов.