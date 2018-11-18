Шнуров и Найшулллер вдохновили французов на создание сериала

Продюсеры из Франции планируют создать веб-сериал в стиле, похожем на клип "Кольщик" российской группы "Ленинград". Клип режиссера Ильи Найшулллера, действие которого происходит в цирке, создан с использованием обратного монтажа: события показаны в обратном порядке. С момента публикации "Кольщика" в официальном канале группы "Ленинград" на YouTube 14 февраля 2017 года клип набрал более 18 миллионов просмотров.

Идею создать веб-сериал в похожей стилистике обсуждали в ходе первого в России веб-маркета, организованного проектом The Digital Reporter. В частности, об этом говорила на круглом столе "Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии" телевизионный редактор французского телеканала TF1, основатель собственного продакшн-лейбла и молодежного арт-инкубатора Анна Санта Мария.

По ее словам, российским контентом очень интересуются в других странах, "мониторя" YouTube и другие платформы. Упомянутый клип группы "Ленинград", по словам француженки, "сделан фантастически" и создатели смогли всех удивить. Есть даже идея снять сериал в таком же формате, до чего пока не смог додуматься никто в Европе. Сценария для такого сериала пока нет — все существует на уровне идеи, передает ТАСС.

Стоит отметить, что клипы группы "Ленинград" пользуются большой популярностью на YouTube — и не только у иностранцев. Например, чуть больше года назад новый клип "Ленинграда" Ч.П.Х. набрал почти три миллиона просмотров всего за одни сутки.