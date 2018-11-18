Российские бойцы выиграли чемпионат мира по ММА

В Бахрейне завершил первый объединенный чемпионат мира по единоборствам ММА, на котором триумфально выступили российские бойцы. Сборная России завоевала 5 золотых медалей, одну серебряную и заняла первое общекомандное место

Соревнования, проходящие в Бахрейне, получили особый статус. Впервые чемпионат прошел в объединённом формате под эгидой двух мировых федераций IMMAF и WMMAA и собрал рекордное количество команд из 52 стран. Сборная России в шестой раз подтвердили свои лидирующие позиции. Чемпионами мира стали: Руслан Сатиев (весовая категория до 56,7 кг), Шарапудин Магомедов (до 61,2 кг), Ислам Багомедов (до 77,1 кг), Джамал Меджидов (до 84 кг), Магомед Шахрудинов (до 93 кг).

На юниорском чемпионате мира (18-20 лет), также проходившем в Бахрейне россияне добились первого общекомандного результата среди 36 стран-участников. В копилку российские юниоры положили 5 золотых медалей, 2 серебряных и 1 бронзовую. На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Эльбек Алышов (до 65,8 кг), Резуан Хотов (до 70,3), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг), Игорь Глазков (до 93 кг), Шамсудин Махмудов (свыше 93 кг).