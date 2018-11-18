Ушаков уточнил, что лидеры России и США сказали друг другу

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал о подготовке саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В программе "Москва. Кремль​​​. Путин" телеканала "Россия" Ушаков сообщил, что встреча может состояться на полях G20 в Аргентине в ноябре-декабре этого года.

"Трамп сказал, прощаясь: "До встречи в Буэнос-Айресе". И наш президент подтвердил", — сказал Ушаков.

Эксперты в скором времени начнут готовить "повестку дня и временные параметры", пишет РИА Новости.