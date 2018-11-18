Шнур написал необычный стих про Осина

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров (Шнур) посвятил стихотворение памяти музыканта Евгения Осина, скончавшегося накануне. Шнур опубликовал стихотворение в Instagram, сопроводив фотографией девушки, плачущей в телефонной будке — аллюзия на самый известный хит певца.

Так же, как ранее рэпер Потап, Шнуров использовал в качестве рифмы к фамилии Осина — осень:

Наступила осень,

За окном немило.

Умер Женя Осин,

Оттого что пил он.

Однако отказался от традиционного использования нецензурных выражений, чем очень удивил поклонников, которые в комментариях стали писать свои стихи, посвященные Осину и его творчеству. При этом накануне российский певец Олег Газманов, рассказывая в интервью о своем уровне владения матом, заметил, что "у Шнура уши бы трубочкой свернулись".

Ранее сообщалось, что во Франции планируют снять веб-сериал в стилистике клипа "Ленинграда" на песню "Кольщик". Особенность видео — монтаж в обратной последовательности. Сценарий для сериала пока не написан, идет обсуждение на уровне идеи.