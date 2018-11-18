Швеции не по нраву идея единой евроармии

Планы французского президента Эмманюэля Макрона о создании единых войск в Евросоюзе не встретили поддержки в Швеции.

Министр обороны королевства Петер Хультквист заявил, что проблема обороны – это национальный вопрос, а не часть задач Евросоюза.

Хультквист также отверг предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель об усилении гибкости ЕС. И напомнил об отношениях ЕС и НАТО, которые не подразумевают создания армии ЕС.

Макрон 6 ноября заявил о необходимости создать единые вооруженные силы ЕС, чтобы защищаться от Китая, России и США. Его поддержала Меркель, передает ТАСС.