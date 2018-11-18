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Дело саудовского журналиста 6 минут назад

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18 ноября 201818:59

Трамп отказался знакомиться с записью убийства расчлененного журналиста

EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предоставили полную аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, но он не хочет ее прослушивать в связи с ее жестокостью. Он назвал эту запись "мучительной" и "ужасной", а само убийство журналиста — "очень грязным и кошмарным", передает "Интерфакс".

Хашогги, обозреватель Washington Post, пропал 2 октября этого года во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце прошлой недели выступил с заявлением о том, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Хашогги США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

Со своей стороны министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в воскресенье, что тело саудовского журналиста могли вывезти из Турции в чемоданах люди с дипломатическим иммунитетом.

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