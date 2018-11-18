В Германии с Ципрасом случился "позорный инцидент"

В весьма неловком положении оказался премьер-министр Греции Алексис Ципрас после провокационного вопроса немецкого журналиста на конференции в Германии 10 ноября. Греческий премьер прибыл туда, чтобы выступить с речью на съезде Социал-демократической партии Германии.

"Позорный инцидент", пишет греческое издание "Элефтерос Типос", был показан 16 ноября в выпуске сатирической программы Heute Show телеканала ZDF. Молодой немецкий журналист спросил Ципраса по-английски: прибыл ли он в Германию в гости к социал-демократам, чтобы "увидеть что-то задолбанное еще более, чем его собственная страна"? При этом немец использовал нецензурное слово, вызвав неловкие улыбки у присутствующих.

Ципрас несколько секунд подбирал слова, потом ответил, что ощущает себя очень комфортно на дебатах СДПГ. Слова греческого премьера порадовали лидера партии Андреа Налес, которая даже поцеловала Ципраса в щеку, передает РИА Новости. Однако, пишет "Элефтерос Типос", оскорбление своей страны Ципрас, таким образом, оставил без ответа.