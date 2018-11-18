Сборная Англии победила хорватов и вышла в финальный турнир Лиги наций

Футболисты сборной Англии обыграла на лондонском стадионе "Уэмбли" команду Хорватии 2:1. Англичане стали победителями группы А 4 и примут участие в финальном турнире Лиги наций.

Сборная Англии владела значительным преимуществом в первом тайме, но это преимущество осталось не5реализованным. Успешно действовали вратарь Ловре Калинич и оборона гостей. Да и самим хозяевам не хватало точности при завершении атак. Первая половина встречи завершилась вничью 0:0.

В начале второго тайма вернейший момент для взятия ворот упустил Рахим Стерлинг. А вскоре последовала атака хорватов. Никола Влашич нашел в штрафной Андрея Крамарича, а тот сумел отправить мяч в угол ворот. Счет 1:0 выходил в финальную стадию хорватов.

Англичане устремились отыгрываться. Могли забить, но и могли пропустить. Контратаки хорватов были весьма опасны. Перелом наступил после двойной замены, проведенной тренером хозяев Гаретом Саутгейтом. Джесси Лингард и Джейдон Санчо заменили Дабиана Делфа и Мркуса Рэшфорда. Чуть раньше Деле Алли заменил Росса Баркли.

На 78 минуте капитан сборной Англии Гарри Кейн головой пробросил мяч мимо Калинича, а Лингард с метра отправил мяч в сетку – 1:1. Этот результат делал победителем группы испанцев. Но англичане продолжили атаковать и в итоге были вознаграждены. Бен Чилуэлл навесил в штрафную, где Кейн сумел нанести точный удар. Сборная Англии сумела удержать победный счет 2:1.

Сборная Англии набрала 7 очков и выиграла групповой турнир. Она выступит в финальной стадии, которая пройдет в Португалии. На втором месте сборная Испании – 6 очков. 4 очка и третье место у сборной Хорватии. Вице-чемпионы мира опустились в лигу В.