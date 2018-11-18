Россия ограничит транзит американской птицы в Казахстан

Россия намерена защитить своих потребителей от реэкспорта мяса птицы неизвестного происхождения, перевозимого из США в Казахстан по территории Российской Федерации. Для этого Россельхознадзор с 20 ноября ограничит транзит такой продукции.

Власти обосновывают свое решение тем, что Казахстан не контролирует перемещение товаров внутри страны и "не соблюдает сроки интеграции информационных систем", пишет РИА Новости. Вполне возможна ситуация, отметили в ведомстве, когда мясо птицы может незаконно попасть в другие страны ЕАЭС. Вдобавок нет уверенности, что товар безопасен для россиян в процессе транспортировки.

Проблема требует обсуждения в рамках Евразийской экономической комиссии с участием представителей Белоруссии, считают в Россельхознадзоре.