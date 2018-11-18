После топливного протеста во Франции провели "антияблочный"

"Антияблочная" манифестация прошла сегодня во французской столице перед магазином продукции компании Apple на Елисейских полях. Акцию провели активисты крупного международного альтерглобалистского движения Attac, созданного во Франции в конце 90-х.

Развернув плакаты с надписями: "В корпорации Apple не жалеют сил на то, чтобы запрятывать доходы в странах налогового рая", — активисты упрекали президента Эммануэля Макрона в том, что он потворствует фирмам и банкам, которые уклоняются от уплаты налогов.

Журналистам участники акции пояснили суть своего протеста — по их словам, корпорация Apple занимает первое место в списке наиболее злостных уклонистов от уплаты налогов и нелегально выводит средства, подлежащие налогообложению, из стран Европы. Тем самым жители Европы, и французы в частности, лишаются миллиардов долларов. Нелегальный вывод финансовых средств из-под налогообложения ежегодно обходится французской казне в 80 миллиардов евро, — в сумму, примерно равную дефициту госбюджета. Активисты отметили, что парижские Елисейские поля стали "местом размещения представительств уклоняющихся от выплаты налогов фирм и банков". Помимо Apple там находятся ресторан быстрого питания McDonald's и офис банка HSBC.

Накануне в субботу во Франции протестовали против роста цен на автомобильное топливо. В акциях приняли участие почти 125 тысяч человек. В столкновениях с полицией пострадали более 400 демонстрантов. Трое из пострадавших находятся в критическом состоянии, один из участников митинга погиб, когда автомобилист пытался проехать через заграждения, а демонстранты набросились на машину.

Инициаторами протестных акций выступили профсоюзы и политические партии, кроме того, сами французы начали объединяться в социальных сетях. Власти Франции сообщили о повышении цен на бензин на три евроцента, на дизельное топливо — на 6,5 цента с 1 января. Налог намереваются сохранить, несмотря на протесты.