Трамп рассказал о самом сложном решении и жизни в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп оценил себя и свою работу на "пять с плюсом", хотя мог бы поставить еще больше.

При нем экономика страны процветает, благодаря его усилиям США не ведет войну с КНДР, передает РИА Новости.

От указал, что решение по Северной Корее было самым сложным в его президентской карьере, но результатом он доволен.

Также Трамп сообщил, что ему нравится жить в Белом доме, хотя к новому статусу пришлось привыкать.

Отдельно Трамп похвалил Овальный кабинет, аналогов которому нет во всем мире.

Президент работает за деревянным столом, который был сделан еще в 1880 году. Изделие было подарком королевы Виктории президенту Ратерфорду Хейсу.