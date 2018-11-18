Евгений Климов победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

В польской Висле завершился первый этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Впервые в истории победителем этапа стал российский прыгун Евгений Климов.

Евгений набрал в двух попытках 263,4 балла, и эта сумма принесла ему победу. Раньше лучшим результатом российских прыгунов было второе место. Трижды подобного успеха добивался Дмитрий Васильев, однажды – Павел Карелин. У женщин первое место занимала Ирина Аввакумова.

На втором месте немец Штефан Лайе (256,7). Третий результат у японца Рёю Кобаяси (255,6). Обладатель Кубка мира поляк Камил Стох занял четвертое место (255,3).