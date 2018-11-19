Погружение в колоколе: российские военные моряки поставили рекорд
В Приморье встретили российских военных моряков, которые совершили рекордное погружение в колоколе на глубину 416 метров и установили там российский флаг. Сам спуск водолазы провели 30 октября, а затем почти три недели находились в барокамере — для декомпрессии. И они впервые вышли на поверхность. Эта операция проходила под личным контролем Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева.
По своей сложности эта операция сопоставима с выходом в открытый космос. Глубина 416 метров. Триколор здесь как символ победы российских водолазов.
"Основная задача была отработать комплекс мероприятий по имитации оказания помощи аварийной подводной лодке на больших глубинах. Мы прекрасно справились", — рассказал Евгений Удалов, главный водолазный инспектор Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ.
Они провели под водой 550 часов и 57 минут. И первым делом после недолгой церемонии благодарят тех, кто обеспечивал им безопасное пребывание в условиях высокого давления.
"В самой водолазной составляющей было просто, сложно - это глубина. Большая плотность, на такой глубине очень трудно что-то делать. Для меня самым сложным было, когда в колокол зашли. Была очень низкая температура", — вспоминает Ринат Гизатуллин, старший группы акванавтов.
Впрочем, даже спуститься на 400-метровую глубину и выполнить задачу там, где давление в 40 атмосфер, — только полдела. После акванавтам пришлось провести много дней в барокамере, где очень медленно давление снижали до атмосферного.
В таких, мягко говоря, стесненных условиях акванавты провели несколько недель. Шесть спальных мест, телевизор, книги, нарды и минимум обычного общения. Состав газовой смеси на глубине 400 метров - 0,8% кислорода, 2% азота, все остальное - гелий. Здесь чисто физически нельзя было разговаривать.
"Когда их перевели в отсек для режима декомпрессии, друг с другом они общаться не могли, они не понимали друг друга. Потому что там гелевая среда, воздуха нет. Они пищали", — рассказал Владимир Колодизенко, водолаз-инструктор.
Они спустились на рекордную в истории ВМФ глубину. Еще недавно такое представить было невозможно: в России не делали подобного оборудования, и спасательное судно "Игорь Белоусов" в этом смысле — первенец. Кстати, сейчас в Минобороны рассматривают вопрос о строительстве еще трех спасательных судов.
Дальше — новые рекорды. Эксперименты доказывают, что человеку может находиться на глубинах в 500 метров и более.
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