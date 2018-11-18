Российский глава Интерпола: Киев против

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука, которого прочат в президенты Интерпола. В настоящее время в Дубае идет 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола, на которой выберут нового главу организации. Голосование состоится 21 ноября, пишет РИА Новости. Прежний президент Интерпола Мэн Хунвэй обвинен в Китае в коррупции и арестован.

Украинская делегация всеми средствами старается помешать избранию Прокопчука. По словам Авакова, украинцы "проводят десятки встреч на самом высоком уровне", чтобы обвинить Россию в использовании возможностей Интерпола для политического преследования.

"Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол — гибридная угроза для всего мира", - заявил Аваков.

Александр Прокопчук родился в 1961 году на Украине. В полиции - с 2003 года.