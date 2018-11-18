КХЛ. СКА прервал победную серию "Магнитки"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матчами – в Санкт-Петербурге и Хельсинки. Обе встречи выиграли хозяева. СКА был сильнее магнитогорского "Металлурга" 2:1, а "Йокерит" нанес поражение ярославскому "Локомотиву" 4:3.

СКА сумел обыграть магнитогорский "Металлург" благодаря успешной игр в большинстве. Обе шайбы армейцы забросили, когда у уральцев было на одного игрока меньше. В первом периоде отличился Антон Белов, во втором — Максим Капов. В промежутке ворота СКА поразил Андрей Чибисов. СКА выиграл 2:1 и прервал победную серию "Магнитки", составившую семь встреч. СКА набрал 47 очков и идет вторым на Западе. У "Металлурга" 41 очко и третье место в Восточной конференции.

"Йокерит" к 11 минуте выигрывал 2:0 благодаря голам Брайана О'Нила и Йона Нормана. Но до первого перерыва "Локомотив" отыгрался. Шайбы забросили Якуб Накладал и Андрей Локтионов. Пекка Йормакка и Алекс Грант снова поразили ворота гостей. На этот раз ярославцы ответили одним голом, записанным на счет Брэндона Козуна. "Йокерит" набрал 41 очко, занимает третье место и опережает на два очка идущий четвертым "Локомотив".