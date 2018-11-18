Задержаны помощники Надежды Савченко

В Киеве в воскресенье, 18 ноября, задержаны помощники депутата Верховной рады Надежды Савченко Валерий Мосийко и Юрий Худин.

Как написала в своем Facebook пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко, обоих мужчин лишили свободы без всяких причин.

По сведениям РИА Новости, помощников парламентария задержали в ходе столкновений с полицией — группа поддержки Савченко оказала им сопротивление, пришлось вызвать дополнительно около 20 спецназовцев.

На Михайловской площади в украинской столице в воскресенье прошло вече, участники которого требовали "перезагрузки" власти в стране. В ходе акции радикально настроенные люди попытались прорваться на территорию Михайловского собора, но полиция им этого сделать не дала.