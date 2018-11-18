В Мадриде феминистки попытались сорвать акцию памяти Франко

В Мадриде на площади Орьенте три активистки Femen пытались помешать акции, проводимой в честь годовщины смерти диктатора Франсиско Франко (1892-1975).

Надписи на их груди гласили: "Законный фашизм, национальный позор". Девушек задержала полиция.

В последние месяцы в Испании резко возрос интерес к Франко, поскольку зашла речь об эксгумации диктатора, передает ТАСС.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Похоронен в комплексе Долина павших, который строили заключенные как монумент памяти всех погибших в гражданской войне.