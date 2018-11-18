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Раскол в православном мире 7 минут назад

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18 ноября 201822:00 Николай Васильев

Раскол: Константинополь исключил себя из семьи православных Церквей

В оставшееся до выборов время Порошенко словно спешит разрушить как можно больше. Его последняя страсть — учинить церковный раскол.

Литургия в точности, как на родине, — новая традиция для верующих, которые живут в Турции. Священник Московского Патриархата отец Георгий Сергеев ждет прихожан каждое воскресенье в храме святых Константина и Елены в Стамбуле.

"Здесь служба будет совершаться согласно той традиции, которая принята в Русской Православной Церкви, в нашем первопрестольном граде Москве. Мы создали группу "ВКонтакте", куда люди стали добавляться, уже порядка 150 человек. Иногда сами находят контакты, связываются со мной", — рассказал иерей Георгий Сергеев, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены РПЦ.

Отец Георгий в Стамбуле — всего неделю. Московская Патриархия направила сюда священника по просьбам верующих. Раньше они молились в храмах Константинопольской юрисдикции, но после того как Патриарх Варфоломей связался с украинскими раскольниками, Москва прекратила отношения со стамбульскими иерархами и открыла для регулярной литургии свой храм, построенный еще в XIX веке и восстановленный в 2008 году.

Храм равноапостольных Константина и Елены — на самой окраине Стамбула. Это район дипломатических дач и летняя резиденция Генерального консульства России. Учитывая размеры мегаполиса, приехать сюда из центра Стамбула или с другого берега Босфора — уже маленький подвиг.

Михаил и Наталья с детьми добирались на литургию около полутора часов. И это на автомобиле. "По сравнению с тем, что сейчас на Украине, у нас все спокойно. Даже представить сложно, что там будет в ближайшее время", — говорят они.

Недавно украинские радикалы напали на резиденцию правящего архиерея Днепропетровской епархии в городе Кривой Рог. Кричали оскорбления в адрес митрополита Ефрема, пытались выломать ворота.

Митрополита Киевского Онуфрия, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, чем ближе объединительный съезд раскольников, тем бесцеремоннее пытаются заставить в этом объединении участвовать. Президент Украины прямо во время заедания Синода звонил владыке на мобильный телефон и кричал так, что остальные иерархи слышали все, что Порошенко думает о церковных канонах.

Владыки, в общем-то, готовы были встретиться с президентом, но в Киево-Печерскую лавру он не поехал — потребовал архиереев к себе. Согласились только трое: архиепископ Новокаховский и Генический Филарет, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, а также митрополит Винницкий и Барский Симеон. Именно последнего называют кандидатом на единый раскольничий престол от власти.

Владыка Симеон — земляк и давний знакомый Порошенко и в сентябре параллельно с лжепатриархом Филаретом ездил на какие-то тайные переговоры в США. Духовенство Винницкой епархии уже выразило протест правящему архиерею и предостерегает Симеона от предательства.

"Те поступки, которые сегодня совершает Винницкий митрополит, его позиция нацелены именно на автокефалию, и нас это очень сильно настораживает. Эта позиция ведет к нарушению канонов Церкви", — подчеркнул иерей Виктор Парандюк, настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского в Виннице.

Архиепископ Новокаховский Филарет, хоть и был на встрече с Порошенко, заявляет, что к раскольникам идти не собирается. Хотя все станет понятно 22 ноября — это новая дата объединительного съезда. Что будет после, гадают все. Константинополь, принимая раскольников как своих, больше ничего конкретного никому не обещает.

"Сначала — подписать Томос, а теперь его, как на аукционе, выставить. Это насмешка над 1000-летней Церковью", — считает Василий Анисимов, пресс-секретарь митрополита Киевского и всея Украины.

Что теперь будет с Церковью в самом Константинополе, тоже вопрос. Михаил Караман, соучредитель международной русской школы имени А. С. Пушкина в Стамбуле, ведет нас в храм, который до последнего времени считал своим. Кстати, при рождении его назвали Музафаром — православие он принял, только женившись на россиянке.

"Я очень много времени проводил с христианами и увидел нечто, что сложно объяснить, это был зов души", — рассказал Михаил.

В этом храме 130 лет служат на церковно-славянском языке, это Константинопольское подворье русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне.

До революции в Стамбуле были семь русских подворий, которые русские предприниматели организовали для русских паломников. Они держали путь на пароходах по Черному морю через Константинополь на Афон или в Святую Землю. Сохранились три подворья: Пантелеимоновское, Андреевское и Ильинское.

Все три подворья сейчас теряют паству, ведь эти храмы — в юрисдикции Константинопольского Патриарха, значит, те, кто считают себя прихожанами Русской Церкви, исповедаться и причаститься здесь не могут.

"Константинопольский Патриархат уже своими действиями и своими решениями исключил себя из семьи православных Церквей и поставил себя вне канонического поля. Мы знаем, что на территории Турции проживают многие сотни тысяч наших соотечественников. Мы своих людей в беде не бросаем и понимаем, что в создавшейся ситуации Русская Церковь не может допустить того, чтобы русские люди посещали храмы раскольнической структуры, которой в настоящее время является Константинопольских Патриархат", — заявил Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси.

Наталья и Михаил создавали эту школу в первую очередь для своих четверых детей. Младший – Павел — раньше учился в гимназии при консульстве Украины, пока там не начали запрещать русскую литературу и пересматривать мировую историю.

"В 2014 году, когда наши дети учились в украинской школе, из-за того, что в Стамбуле не было русской, мы поняли, что отношение к русским начинает меняться. Вообще мы поняли, что не сможем продолжать обучение наших детей в украинской школе", — говорит Наталья.

Теперь из-за украинских политиков Михаил с Натальей вынуждены оставить привычный храм и помогают отцу Георгию создавать новый православный приход в Константинополе.

"На службу могут прийти все, кто хотят принять участие в литургии, исповедаться, причаститься. Мы не ограничиваем только наличием российского паспорта. К нам идут люди, имеющие гражданство Украины, Молдавии, Белоруссии", — отметил отец Георгий.

О возможности организовать приходы Московского Патриархата отца Георгия спрашивают верующие из Анкары, Бургаса, Измира, Антальи. Притом что Турция — это вообще-то каноническая территория Константинопольской Церкви. Но там на эти настроения внимания не обращают: объединение раскольников Украины для стамбульских иерархов стало важнее, чем чаяния настоящих православных в своей стране.

Текст: "Вести недели"

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