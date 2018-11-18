В Джорджии вагоны поезда с пропаном упали с моста на шоссе

В американском городе Байромвилл (штат Джорджия) сошли с рельсов и упали с моста на шоссе вагоны грузового поезда, перевозившего пропан. Из-за этого местные власти решили эвакуировать почти всех жителей города. В Байромвилле живут приблизительно 500 человек.

Как сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на американские СМИ, ЧП произошло в субботу, 17 ноября, утром. Поезд был очень длинным: два локомотива, 72 груженых и 69 пустых вагонов. По предварительным данным, с рельсов сошли от 15 до 30 вагонов, в части из них был пропан. Никто из людей не погиб и не пострадал.