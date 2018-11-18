Пассажиры скинулись на ремонт самолета, чтобы улететь

Скинуться на ремонт самолета, чтобы улететь, пришлось пассажирам польской авиакомпании "ЛОТ", передает канал "Россия 24".

"Боинг" должен был следовать из Пекина в Варшаву, но внезапно еще в китайском аэропорту у него сломался гидронасос.

Деньги за ремонт потребовали отдать наличными, их у пилотов не хватило, вот и попросили у пассажиров. Те не отказали: улететь уж очень хотелось.

Деньги авиакомпания потом вернула.