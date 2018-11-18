Защитник ЦСКА Щенников вызван в сборную России из-за травмы Кудряшова

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в спешном порядке вызван состав сборной России. Главный тренер российской команды Станислав Черчесов принял такое решение в связи с травмой игрока обороны Федора Кудряшова.

Футболист "Ростова" после контрольного матча со сборной Германии (0:3) испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра, сообщает официальный Twitter сборной России. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока в предстоящем матче Лиги наций против Швеции, отпустил его из расположения сборной и вызвал Щенникова. Кроме Кудряшова не примет участие в игре со шведами и Константин Рауш, также получивший травму.

Защитник ЦСКА станет вторым футболистом, который получил срочный вызов в национальную команду – ранее стало известно о том, что в ряды сборной России также вызван нападающий Артем Дзюба. Он не принимал участие в матче с Германией из-за повреждения.