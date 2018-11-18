Глава Apple Тим Кук стал реже пользоваться iPhone

Глава корпорации Apple Тим Кук признался, что стал реже пользоваться своим iPhone и даже отказался от лишних оповещений, предусмотренных в смартфоне, для получения необходимых ему сведений или проверки информации.

"Число случаев, когда я достаю свое устройство, уменьшается", — отметил гендиректор Apple, слова которого приводит ТАСС.

Правда, при этом Кук не пояснил, чем это вызвано.

По данным телекомпании CBS, средний американец обращается к своему мобильному устройству около 52 раз в день, причем этим устройством чаще всего является смартфон, а не "умные часы" или планшет.