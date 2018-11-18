Голова дырявая: в древнем Китае все-таки умели делать трепанацию черепа

Китайские археологи нашли два древних черепа с рукотворными дырками – или, говоря по-научному, человеческие черепа со следами краниотомии, проведенной больше 3000 лет назад. Сообщение об открытии, опубликованное на сайте информационного агентства «Синьхуа», традиционно не содержит ни фотографий, ни любопытных подробностей, зато в нем звучит гордость за страну: «То, на что была способна китайская медицина больше 3000 лет назад, поражает воображение», — сказал журналистам археолог Юэй Хонбин.

Чем именно поражает – археолог не уточнил. Сама по себе эта новость, как ни странно, не представляет особого интереса: краниотомия (трепанация черепа) – одна из первых хирургических операций, освоенных человечеством. По какой-то причине еще в каменном веке появились отважные умельцы, способные проделывать целительные дырки в головах своих соплеменников, зачастую с вполне удовлетворительным результатом. Древнейшие образчики подобного вмешательства были найдены в Азербайджане, Судане (7000 лет назад) и Франции (6500 лет назад). Во Франции, к слову, в 4 тысячелетии до нашей эры люди успешно трепанировали череп коровы. В статье «Новости иранской археологии: два древних города и одна трепанация черепа» мы рассказывали о подобной практике в древнем Иране: 4800 лет назад девочке из поселения Шахри-Сухте была сделана такая операция для устранения болезненных проявлений гидроцефалии. Трепанацию черепа в доколумбовой Америке исследователи и вовсе называют «рутинной, широко распространенной» процедурой – в Перу и Боливии было найдено больше 800 черепов со следами краниотомии и даже краниопластики, успешных в 70% случаев.



Череп женщины эпохи неолита со следами успешно проведенной трепанации. Фото: Wikimedia Commons

В общемировом историческом контексте трепанированные черепа из Китая возрастом «всего лишь» 3000-3500 лет не выглядят сенсационным открытием. Однако, если поменять контекст с общемирового на локальный, картина будет выглядеть иначе.

До недавних пор казалось, что трепанацию давно и успешно освоили практически все, кроме древних китайцев с их тысячелетними традициями врачевания. Ситуация парадоксальная. В западных исследованиях по истории медицины приводился единственный и не слишком удачный пример из средневекового китайского романа «Троецарствие»: великий полководец Цао Цао страдал от невыносимой мигрени, великий целитель Хуа То поставил диагноз – опухоль мозга – и предложил провести трепанацию. Полководец не оценил столь передового подхода, счел это покушением на свою жизнь и приказал казнить легендарного врача. Такова одна из версий развития событий, но даже если эта история правдива, то происходила она в III веке нашей эры – к тому времени в других регионах умение вскрывать черепную коробку существовало уже несколько тысяч лет.

Покопавшись в древнекитайской литературе, западные исследователи нашли несколько намеков на возможное применение краниотомии в Китае – например, в «Трактате Желтого Императора о внутреннем» V века до н.э. и в других произведениях, описывающих полумифических персонажей 3-го тысячелетия до нашей эры.

Однако археологических доказательств краниотомии в древнем Китае до недавних пор не было. Впрочем, западные специалисты связывали этот феномен не столько с физическим отсутствием трепанированных черепов, сколько с «трудностями перевода». История официальной китайской археологии насчитывает всего 90 лет и даже в наше время во многом остается «вещью в себе» из-за языкового барьера: нет сообщения или научной статьи на английском языке – нет открытия.

В 2016 году вышло единственное крупное исследование краниотомии в древнем Китае, проведенное американскими специалистами из чистого любопытства: западные врачи первыми сделали попытку вернуть Китай на карту достижений древней хирургии. Нейрохирург Эмануэла Бинелло (Emanuela Binello) и Лиа Хоберт (Leah Hobert), врач со знанием китайского языка, изучили отчеты и статьи китайских археологов, в которых упоминаются «дырявые черепа». Оказалось, что таковых уже нашли довольно много – вскрылся целый пласт археологической информации, неизвестной западной науке.

Например, в своей работе Бинелло и Хоберт сообщают, что древнейший на территории Китая череп со следами трепанации был найден на раскопках в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – гробницу 1615 года до н.э. с мумифицированными останками женщины обнаружили еще в 1930-х годах, но исследовали лишь в 2005-м. Судя по следам заживления отверстий в черепе, женщина прожила после операции еще около месяца.

На фоне почти тотального дефицита информации о подобных открытиях в Китае недавняя новость о находке двух черепов со следами краниотомии ценна уже самим фактом своего появления на английском языке, пусть даже без фотографий и без подробностей. Единственное изображение, связанное с новостью, — некие черепа, найденные на раскопках Иньсюй.



Человеческие черепа, найденные на раскопках «развалин Инь». Фото: IC

Место находки – Иньсюй или, буквально, «развалины государства Инь», — имеет значение. Иньсюй – это руины последней столицы династии Шан, правившей в Китае с XVI по XI век до нашей эры. Шан – не самая древняя китайская династия, но первая, существование которой подтверждено и письменными источниками, и многочисленными археологическими находками. Правители Шан шесть раз переносили свою столицу с места на место, но последняя, ныне известная как «развалины Инь», находилась на территории современной провинции Хэнань, недалеко от города Аньян. В 1928 году с раскопок в Иньсюй началась официальная история китайской археологии.

Место знаковое, но особый интерес вызывает не его статус, а то, что происходило в Иньсюй в течение многих веков: массовые человеческие жертвоприношения. Мы подробно рассказывали об этом в статье «Жертвы предсказаний. Ученые выяснили, кого и зачем приносили в жертву в Древнем Китае». В среднем каждая жертвенная церемония уносила жизни пятидесяти человек, а во время самого крупного жертвоприношения были единовременно убиты 339 человек.

В новостной заметке об открытии нет указаний на то, кому принадлежали найденные черепа: представителям местной знати (в таком случае краниотомия могла быть частью привычного «медицинского обслуживания») или пленникам, которых в любом случае ждала мучительная смерть, так что «не грех» было их использовать как подопытных для медицинских экспериментов.

Один череп принадлежал мальчику лет десяти. В верхней части черепа исследователи обнаружили круговую перфорацию – отверстия до 1 см в диаметре. «Поверхность кости ровная и гладкая, со следами рукотворного сверления. Есть признаки послеоперационного заживления отверстий, следовательно, трепанация прошла успешно», — сообщил археолог Юэй Хонбин.

Второй череп принадлежал взрослому мужчине, следы перфорации сосредоточены в области переднего родничка головы. Внутренний диаметр отверстия составляет 8 мм, внешний – 19 мм. Какие заболевания пытались излечить путем трепанации, не сообщается – возможно, ученые никогда этого не узнают, вариантов слишком много, от мигрени до психического расстройства.

Еще одна особенность раскопок в Иньсюй – обилие «документации», записей на гадальных костях, которые оказались неисчерпаемым источником информации. Иероглифы, вырезанные на воловьих костях и черепашьих панцирях, ныне признаны древнейшей формой китайской письменности. Расшифровка надписей помогла восстановить полное древо правителей династии Шан, узнать необычные подробности о жизни государства, существовавшего 3100-3600 лет назад, а также получить бесценные сведения об уровне медицинских познаний эпохи Шан.



Гадальная кость эпохи Шан, найденная в Иньсюй. Фото: Zensphoto

Основываясь на данных археологических исследований, Юэй Хонбин утверждает, что врачеватели Шан обладали системными знаниями по диагностике заболеваний, а в качестве терапии применяли не только травы, акупунктуру и массаж, но и проводили хирургические операции.

Сон Женьхао, один из исследователей записей на гадальных костях, рассказал, что изученные им тексты содержат описания 50 различных заболеваний с перечислением клинических симптомов и методов лечения, от лекарственных до хирургических.

Впрочем, гадальные кости – далеко не единственный источник информации: биоархеологи могут получить данные напрямую из десятков тысяч захоронений, найденных в Иньсюй. Например, в одной из могил был обнаружен целый «склад» листьев целебного растения. Некоторые листья, разложенные по бронзовым сосудам, неплохо сохранились, так что ученые смогли идентифицировать растение как древогубец круглолистный (Celastrus orbiculatus) – в традиционной китайской медицине он использовался как жаропонижающее, средство для вывода токсичных веществ и даже как противоядие от змеиных укусов.

В другой могиле археологи обнаружили останки мужчины со следами обширного ранения левой бедренной кости. Область травмы была покрыта слоем перца и очень хорошо сохранилась – в отличие от остальных костей бедра, разложившихся полностью.

«Очевидно, врачеватели древнего Китая знали о способности перца уменьшать боль, останавливать кровотечение, улучшать грануляцию и препятствовать разложению тканей», — заметил Юэй Хонбин.

В гробницах Иньсюй были также найдены затупленные нефритовые ножи, которые, возможно, использовались для массажа. Травы, специи, массаж – все это соответствует современному образу традиционной китайской медицины, щадящей и бескровной. По всей видимости, примеров хирургических вмешательств было найдено значительно меньше, либо – по старой традиции – о них не сообщается. Впрочем, помимо двух трепанированных черепов, Юэй Хонбин упомянул еще одну находку: четыре костяные иглы размером от 11,7 до 13,3 см, обнаруженные внутри человеческой кости. «Очевидно, что эти иглы не использовались для шитья – в них нет отверстий для нити и они острые с обоих концов. Мы полагаем, что такие иглы использовались исключительно в медицинских целях», — сказал Юэй.

3000-3500 лет назад в древнем Китае умели лечить людей, в этом никто не сомневается. Однако таких примеров в Иньсюй обнаружено лишь несколько десятков, тогда как могил невинно убиенных, принесенных в жертву богам и предкам двенадцатью изощренными способами, найдено уже 13000. Об этом в новостной заметке на сайте «Синьхуа» не сообщается – такие подробности содержатся в нашей статье, написанной по следам научной работы Кристины Ченг, канадского биоархеолога китайского происхождения.

При этом нельзя не согласиться, что раскопки в Иньсюй помогают восстановить не только историю смерти в древнем Китае, но и историю жизни – историю развития медицины. Пока, впрочем, без фотографий и без подробностей для не говорящего по-китайски научного сообщества.