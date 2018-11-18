Российские керлингисты обыграли Шотландию на чемпионате Европы

Мужская сборная России по керлингу одержала первую победу на чемпионате Европы. В матче третьего тура континентального первенства российские керлингисты обыграли команду Шотландии со счетом 8:7. Турнир проходит в столице Эстонии Таллине.

Победу сборная России добилась в составе скипа Михаила Васькова, а также Алексея Тузова, Алексея Куликова, Петра Кузнецова и Антона Калалба. Ранее в первых двух турах керлингисты из России проиграли Германии (6:10) и Польше (4:8).

По итогам трех туров россияне занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Европы. По регламенту соревнований в следующий раунд пробьются первые четыре команды, образуя полуфинальные пары. Следующими соперниками сборной России по круговому этапу станут команды Швеции и Нидерландов. Игры состоятся 19 ноября.