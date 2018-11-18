Масштабное ДТП под Новороссийском: грузовик протаранил семь машин

В Краснодарском крае грузовик "КамАЗ" столкнулся сразу с семью попутными автомобилями. В аварии пострадал один человек. По предварительным данным виновником ДТП стал водитель грузовика, у которого отказали тормоза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону, авария случилась в воскресенье, 18 ноября, на 10-м километре автодороги "Керчь – Новороссийск". Водитель "КамАЗа" из-за отказавших тормозов на спуске не справился с управлением и начал таранить попутные машины. Ранения получил водитель злополучного грузовика. Его доставили в больницу. Полиция Новороссийска ведет расследование инцидента.