Итальянский футболист найден мертвым в своем доме

В Италии обнаружен мертвым футболист Фабиано Колуччи, выступающий за клуб "Мартина" из шестого дивизиона итальянского футбола. Тело 19-летнего спортсмена было найдено младшим братом в доме итальянского футболиста.

Причиной смерти Колуччи является самоубийство, сообщает РИА Новости со ссылкой на Football Italia. Первым, кто сообщил о пропаже игрока стал капитан "Мартины" и партнер Колуччи по команде Марко Амато, с которым они планировали встретиться.

В результате трагедии президент клуба обратился к руководителям лиги с просьбой перенести предстоящую игру чемпионата на более позднюю дату.