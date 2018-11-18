В Германии столкнулись два самолета

В Германии рядом с аэродромом Эркеленц-Кюкховен столкнулись два легкомоторных самолета.

Один самолет полностью сгорел. 70-летний пилот погиб на месте.

60-летний пилот второго уцелевшего самолета попал в больницу, его состояние оценивается врачами как крайне тяжелое.

Причины аварии неизвестны. Пилоты имели большой опыт, долгое время были членами местного аэроклуба. Погода была хорошей.

Инцидент расследуется, передает РИА Новости.