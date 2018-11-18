В Лихтенштейне умер известный меценат Эдуард Фальц-Фейн

В Лихтенштейне скончался известный меценат и подвижник русской культуры за рубежом Эдуард фон Фальц-Фейн.

Утром на его вилле "Аскания-Нова" на улице Князя Франца Иосифа в Вадуце произошел пожар, пожарные, прибыв на место, обнаружили барона уже мертвым. 106-летний аристократ сильно болел и уже не мог вставать с постели.

Однако официального подтверждения смерти мецената пока нет, передает ТАСС.