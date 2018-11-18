Алина Загитова завершила Гран-при России в образе Лары Крофт

На столичной арене "Мегаспорт" показательными выступлениями завершился предпоследний этап Гран-при по фигурному катанию. Российская фигуристка Алина Загитова финальный номер откатала в смелом образе Лары Крофт.

Россиянка выступила в кожаном обтягивающем костюме под кавер-версию хита начала нулевых Survivor. Сама она так прокомментировала свое выступление: "Для меня это новый образ, мне необходимо развиваться, поэтому тренер и хореограф ставят мне разноплановые программы, — приводит слова олимпийской чемпионки Спортс.Ru. – Благодаря этому я развиваюсь с точки зрения хореографии и это некий опыт, который должен присутствовать у спортсмена".

Напомним, что ранее в соревновательной части московского этапа Гран-при россиянка одержала уверенную победу.