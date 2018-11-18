"Прогресс" успешно достиг МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции (МКС), сообщает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами в воскресенье вечером.

"Прогресс" пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС после двух суток полета вокруг Земли. Процесс стыковки контролировал находящийся на станции российский космонавт Сергей Прокопьев.

Корабль доставил экипажу 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки. Предполагается, что корабль будет находиться в составе станции до марта 2019 года, когда его сведут с орбиты.

Ракета "Союза-ФГ" с "грузовиком" стартовала с так называемого "Гагаринского старта" (первая площадка космодрома) Байконур вечером 16 ноября. Полет ракеты прошел штатно, включая отделение боковых блоков первой ступени.

Предыдущий "Прогресс МС-09" доставил на станцию грузы 11 июля. Нынешний "Прогресс" должен был отправиться к МКС 30 октября, однако 11 октября во время старта "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем произошла авария. В этой связи запуск был перенесен на 16 ноября. Экипаж "Союза МС-10": космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг — не пострадали, штатно сработала система аварийного спасения.