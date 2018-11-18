Карлсен и Каруана завершили ничьей седьмую партию за шахматную корону

Действующий чемпион по шахматам норвежец Магнус Карлсен и претендент на звание чемпиона американец Фабиано Каруана продолжают выявлять победителя в борьбе за шахматную корону. В воскресенье в Лондоне гроссмейстеры провели седьмую партию.

Соперники завершили встречу между собой седьмой ничьей подряд. Карлсен играл белыми фигурами. Игра завершилась на 40-м ходе при обоюдном согласии шахматистов на мировую. По итогам семи партий счет по-прежнему остается ничейным – 3,5 на 3,5.

Восьмая встреча состоится в понедельник, 19 ноября. Напомним, что в случае ничейного завершения 12 партий будут назначены дополнительные четыре партии по правилам быстрых шахмат.