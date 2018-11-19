Латвия отпраздновала свою независимость парадом войск НАТО

Войска НАТО прошли маршем по Риге. Именно смотром чужих войск в Латвии решили отметили независимость своей страны.

В параде участвовало 21 государство альянса, сообщает телеканал "Россия 24". Присутствовали американские вертолеты Black Hawk, немецкие истребители Eurofighter, танки и бронемашины из Испании, Италии и Канады.

На этом фоне собственные латвийские подразделения выглядели довольно карикатурно. Был представлен всего один батальон.

И еще показательный момент: прилететь в Ригу не смогла президент Литвы и всё ее сопровождение. Сломался самолет литовских ВВС, а другого не нашлось. В итоге вышло только видеообращение.

В завершение праздника в Риге прошло факельное шествие, в котором приняли участие десятки тысяч латышей. Колонна растянулась на несколько километров.

Традиция зародилась в начале двухтысячных годов по инициативе националистических партий. Но многие граждане страны отказываются ее поддерживать. Потому что шествие очень напоминает мероприятия, которые проводили нацисты.