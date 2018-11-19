В Аргентине опубликовали первые фото затонувшей подлодки

В Аргентине опубликовали первые фотографии подводной лодки Сан-Хуан, которая пропала больше года назад. Ее обнаружили на этой неделе на глубине около километра.

На снимках видно, что лодку разорвало на куски; их разбросало в радиусе 100 метров. В ВМС Аргентины заявили, что на корпусе есть следы взрыва, направленного внутрь.

Также было заявлено, что в стране нет такой техники, которая могла бы поднять обломки на поверхность.

На борту подлодки было 44 человека, все они погибли. В Аргентине объявлен трехдневный траур, передает телеканал "Россия 24".