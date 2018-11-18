Российские борцы завоевали два золота на молодежном чемпионате мира

В Бухаресте в заключительный день молодежного чемпионата мира по борьбе российские борцы вольного стиля одержали две победы. Также спортсмены сборной России завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Награды высшего достоинства в копилку российской команды принесли Магомедрасул Идрисов и Саид Гамидов, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Идрисов стал триумфатором финала весовой категории до 61 килограмма, в котором он победил американца Сина Кристиана Фауза. Гамидов выиграл решающее противостояние в весе до 125 кг против еще одного представителя США Юссифа Ибригима Хемиду.

Также Артур Найфонов и Асланбек Сотиев стали обладателями серебряных медалей, проиграв свои схватки весовых категорий до 86 и 92 килограмм соответственно. А другой представитель России – Тимур Бижоев завоевал бронзу в весе до 74 кг.