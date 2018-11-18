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18 ноября 201823:26

Пушков о польских угрозах: фантазии Варшавы не знают границ

Антон Новодережкин/ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава предпринимает попытки сорвать реализацию проекта газопровода "Северный поток-2". Также, по его словам, польские политики ждут начала военного конфликта НАТО с Россией.

Выступая в Гамбурге, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска "Северного потока-2"​​​. По его словам, "эскалация агрессии" в отношении Киева может последовать, когда газотранспортная система Украины перестанет играть для России "столь важную роль".

В ответ на эту речь российский сенатор Алексей Пушков сказал, что в Варшаве не знают, что придумать, лишь бы сорвать "Северный поток-2".

В другой публикации Алексей Пушков добавил, что в Польше немало политиков тайно, но страстно ждут военного конфликта НАТО с Россией.

 

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