Пушков о польских угрозах: фантазии Варшавы не знают границ

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Варшава предпринимает попытки сорвать реализацию проекта газопровода "Северный поток-2". Также, по его словам, польские политики ждут начала военного конфликта НАТО с Россией.

Выступая в Гамбурге, польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия может начать наступление на Украину после запуска "Северного потока-2"​​​. По его словам, "эскалация агрессии" в отношении Киева может последовать, когда газотранспортная система Украины перестанет играть для России "столь важную роль".

В ответ на эту речь российский сенатор Алексей Пушков сказал, что в Варшаве не знают, что придумать, лишь бы сорвать "Северный поток-2".

В Варшаве не знают, что придумать, лишь бы сорвать Сев.поток-2. Теперь премьер Польши пугает военным походом Москвы на Киев после завершения проекта. Мол, как построят, так войну против Украины начнут. Фантазии Варшавы не знают границ. А вот реализма там днём с огнём не сыскать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 18, 2018

В другой публикации Алексей Пушков добавил, что в Польше немало политиков тайно, но страстно ждут военного конфликта НАТО с Россией.