Ко Дню ракетных войск и артиллерии опубликованы архивные документы

В России сегодня отмечается День ракетных войск и артиллерии. На официальном сайте Минобороны открыли специальный раздел, где можно найти уникальные архивные документы.

Там, например, узнаете, что именно в этот день (19 ноября) в ходе Сталинградской битвы благодаря мощной артподготовке Красная армия перешла в контрнаступление.

Можно найти и документы о легендарных подразделениях "Катюш", которых очень боялись немцы.

Есть и инструкция по организации "огневого вала" — тактического приема, который значительно повысил роль артиллерии.

Там же есть интересная информация про известного советского кинорежиссёра Петра Тодоровского. В годы войны он был командиром минометного взвода.